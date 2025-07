Fête de la Saint Laurent Baraqueville

Samedi 2025-08-09

2025-08-10

2025-08-09

Deux jours de festivités à Carcenac Peyralès !

Au programme :

Château gonflable tout le weekend

Le samedi :

14h Concours de pétanque en doublette

19h Bal d’été avec La Carriole et Red Line

Restauration sur place

Le dimanche

8h 13h Petit déjeuner tête de veau, tripoux ou sucré

14h Concours de pétanque en triplette

17h Départ de la randonnée pédestre (6 ou 10km)

19h Apéro concert avec la Sourdoreille

Marché gourmand .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 16 98 37 93 comitedesfetes.carcenac@gmail.com

English :

Two days of festivities at Carcenac Peyralès!

German :

Zwei Tage lang wurde in Carcenac Peyralès gefeiert!

Italiano :

Due giorni di festa a Carcenac Peyralès!

Espanol :

¡Dos días de fiesta en Carcenac Peyralès!

