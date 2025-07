FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Carbonne

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Carbonne vendredi 8 août 2025.

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT

CARBONNE Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-11

2025-08-08

Organisé par le comité des Fêtes de Carbonne et la mairie

Fêtez la Saint-Laurent du 8 au 11 août à Carbonne ! .

CARBONNE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie comite.carbonne@gmail.com

English :

Organized by the Comité des Fêtes de Carbonne and the Mairie

German :

Organisiert vom Comité des Fêtes de Carbonne und dem Bürgermeisteramt

Italiano :

Organizzato dal Comitato per il Festival di Carbonne e dal Municipio

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas de Carbonne y el Ayuntamiento

