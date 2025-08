Fête de la Saint-Laurent Laguiole

Le Comité des fêtes de Laguiole organise sa traditionnelle fête patronale de la Saint-Laurent.

Vendredi 8 août

Concours de pétanque

19h Inscriptions

19h30 Début des parties

Soirée guinguette animée, paëlla et buvette sur place Terrain de quilles

Samedi 09 août

9h-19h30 Balltrap à la carrière de Laguiole (nombreux lots à gagner)

14h30 Tournoi de foot organisé par Aubrac 98 Stade de Laguiole

A partir de 18h30 Summer party avec LM Sound Events Gratuit

Buvette et restauration rapide sur place Place du Taureau

Dimanche 10 août

8h Déjeuner aux tripous et tête de veau Organisé par les BRAS KC Place du Taureau

10h30 Messe en présence de Mgr Luc Meyer, Evêque du diocèse de Rodez Eglise de Laguiole Bénédiction des produits régionaux Apéritif offert par la Municipalité

14h30 Défilé des chars dans le village

17h course de caisses à savon Championnat Aubrac manche 4 Départ chemin de Lacaune (sur inscription avant le 31 juillet) Buvette sur place

19h Repas gourmand avec des food-trucks locaux Animé par Gratt’DeLaPatt’, spectacle vivant Buvette sur place Place du Taureau

22h45 Défilé des chars illuminés dans le village

23h Feu d’artifice offert par la Municipalité

Jusqu’à 3h The last party Buvette sur place Place du Taureau

FETE FORAINE TOUT LE WEEK-END .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 42 88 34 41 comitedesfetesdelaguiole@outlook.fr

English :

The Comité des fêtes de Laguiole organizes its traditional patronal feast of the Saint Laurent.

German :

Das Festkomitee von Laguiole veranstaltet sein traditionelles Patronatsfest zu Ehren des Heiligen Laurentius.

Italiano :

Il Comitato delle feste di Laguiole organizza la tradizionale festa patronale di Saint-Laurent.

Espanol :

El Comité de fiestas de Laguiole organiza su tradicional fiesta patronal de Saint-Laurent.

