Fête de la Saint-Laurent Quetteville

Fête de la Saint-Laurent Quetteville samedi 9 août 2025.

Fête de la Saint-Laurent

Route de la Vierge Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Messe de la Saint Laurent en l’église.

Procession et bénédiction de la source Saint-Laurent en présence des confréries de charités de la région.

Un vin d’hommneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

19h30 Dîner ouvert à tous.

Soirée couscous organisée par le conseil municipal.

Sur le parking de la mairie de Quetteville.

Prix du repas 20€/adulte

10€/enfant (de 8 à 14 ans)

Boisons non comprises.

Réservation par téléphone avant le 6 août.

Messe de la Saint Laurent en l’église.

Procession et bénédiction de la source Saint-Laurent en présence des confréries de charités de la région.

Un vin d’hommneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

19h30 Dîner ouvert à tous.

Soirée couscous organisée par le conseil municipal.

Sur le parking de la mairie de Quetteville.

Prix du repas 20€/adulte

10€/enfant (de 8 à 14 ans)

Boisons non comprises.

Réservation par téléphone avant le 6 août. .

Route de la Vierge Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 09 05 71 14

English : Fête de la Saint-Laurent

Catering and recreational afternoon for young and old.

German : Fête de la Saint-Laurent

Messe zum Tag des Heiligen Laurentius in der Kirche.

Prozession und Segnung der Sankt-Laurentius-Quelle in Anwesenheit der Wohltätigkeits-Bruderschaften der Region.

Im Anschluss an die Zeremonie wird ein Vin d’hommneur serviert.

19:30 Uhr: Abendessen, das für alle offen ist.

Couscous-Abend, der vom Gemeinderat organisiert wird.

Auf dem Parkplatz des Rathauses von Quetteville.

Preis des Essens: 20?/Erwachsener

10?/Kind (von 8 bis 14 Jahren)

Getränke nicht inbegriffen.

Telefonische Reservierung bis zum 6. August.

Italiano :

Messa di San Lorenzo nella chiesa.

Processione e benedizione della sorgente Saint Laurent alla presenza delle confraternite caritatevoli della regione.

Al termine della cerimonia verrà servito un vin d’hommneur.

19.30: Cena aperta a tutti.

Serata del couscous organizzata dal Comune.

Nel parcheggio del municipio di Quetteville.

Prezzo del pasto: 20€ per adulto

10€ per bambino (da 8 a 14 anni)

Bevande escluse.

Prenotazioni telefoniche entro il 6 agosto.

Espanol :

Misa de San Lorenzo en la iglesia.

Procesión y bendición de la fuente de San Lorenzo en presencia de las cofradías caritativas de la región.

Al final de la ceremonia se servirá un vin d’hommneur.

19.30 h: Cena abierta a todos.

Velada de cuscús organizada por el ayuntamiento.

En el aparcamiento del ayuntamiento de Quetteville.

Precio de la comida: 20€ por adulto

10/niño (de 8 a 14 años)

Bebidas no incluidas.

Reservas por teléfono antes del 6 de agosto.

L’événement Fête de la Saint-Laurent Quetteville a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Honfleur-Beuzeville