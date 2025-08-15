Fête de la Saint-Laurent Rue Duquesne Saint-Brieuc

Fête de la Saint-Laurent Rue Duquesne Saint-Brieuc vendredi 15 août 2025.

Fête de la Saint-Laurent

Rue Duquesne Espace Corsaire Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15 00:00:00

2025-08-15

Nos animations de l’été en collaboration avec la Mairie de Plérin se poursuivent par la Fête de la Saint-Laurent le Vendredi 15 Août 2025.

Pour l’occasion une restauration sur place sera proposée par le comité des fêtes de Saint-Laurent.

Programme

19h-20h30 Apéro-concert accompagné par le duo Latin’Break qui met à l’honneur la guitare dans un répertoire ensoleillé, nourri de musiques latines (Manu Chao, Bob Marley etc…).

À partir de 19h45 Restauration jambon grillé maison, moules frites, galettes saucisses, saucisses frites, pâtisseries, glaces et buvette par le Comité des fêtes de St Laurent.

De 21h à 1h Bal populaire par l’Orchestre Pep’s Music

Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Rue Duquesne Espace Corsaire Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 85 31 80

