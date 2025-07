FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque samedi 9 août 2025.

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT

Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09 01:00:00

Date(s) :

2025-08-09

3 jours de festivités pour honorer son saint patron: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. On vous attend nombreux pour que vive la Saint Laurent !

.

Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

3 days of festivities to honor his patron saint: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. We look forward to seeing many of you to celebrate Saint Laurent!

German :

drei Tage lang wird zu Ehren des Schutzheiligen gefeiert: Konzerte, Sardanes, Traditionen, Kavalkade. Wir erwarten Sie zahlreich, damit der Heilige Laurentius lebt!

Italiano :

3 giorni di festeggiamenti in onore del suo patrono: concerti, sardane, tradizione e cavalcata. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare Saint Laurent!

Espanol :

3 días de fiesta para honrar a su patrón: conciertos, sardanas, tradición y cabalgata. ¡Esperamos ver a muchos de ustedes allí para celebrar San Lorenzo!

L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-07-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME