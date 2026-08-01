Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Terregatte

Fête de la Saint-Laurent

Saint-Laurent-de-Terregatte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

La fête se déroule sur deux jours. Le samedi, avec brocante, manège pour enfants et collation chez le commerçant. Et pour le dimanche, venez assister à notre célèbre fête de la Saint-Laurent en mangeant notre repas traditionnel !

Moules en provenance directement du producteur.

Messe à 9h00, brocante, marché du terroir et des artisans, manège pour enfants, diverses activités, concert le soir suivi par notre célèbre feu d’artifice !

Nouveauté cette année, le feu d’artifice sera musical ! .

Saint-Laurent-de-Terregatte 50240 Manche Normandie +33 6 13 84 68 62 reservation.cdf.stl2t@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Laurent

L’événement Fête de la Saint-Laurent Saint-Laurent-de-Terregatte a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts