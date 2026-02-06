Fête de la saint Lézin Blosseville
Fête de la saint Lézin Blosseville samedi 21 février 2026.
Fête de la saint Lézin
Eglise/ Salle les colombiers Blosseville Seine-Maritime
Samedi 21 février
18h30 messe de la saint Lézin à l’église
Dimanche 22 février
14h concours de dominos, salle le colombier .
Eglise/ Salle les colombiers Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie
English : Fête de la saint Lézin
