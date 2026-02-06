Fête de la saint Lézin Blosseville

Fête de la saint Lézin

Début : Samedi Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Samedi 21 février

18h30 messe de la saint Lézin à l’église

Dimanche 22 février

14h concours de dominos, salle le colombier .

Eglise/ Salle les colombiers Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 64 62

English : Fête de la saint Lézin

