Informations pratiques

Corme-Royal

Fête de la Saint Louis CORME-ROYAL

Rue du Stade Corme-Royal Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Fête traditionnelle annuelle de la Saint Louis à Corme-Royal.

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Rue du Stade Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Annual Traditional Saint Louis Festival in Corme-Royal.

L’événement Fête de la Saint Louis CORME-ROYAL Corme-Royal a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge