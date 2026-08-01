AGENDA · Corme-Royal
Fête de la Saint Louis CORME-ROYAL Corme-Royal
vendredi 21 août 2026 · Corme-Royal
Informations pratiques
Corme-Royal
Fête de la Saint Louis CORME-ROYAL
Rue du Stade Corme-Royal Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Fête traditionnelle annuelle de la Saint Louis à Corme-Royal.
.
Rue du Stade Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Annual Traditional Saint Louis Festival in Corme-Royal.
L’événement Fête de la Saint Louis CORME-ROYAL Corme-Royal a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge