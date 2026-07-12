Informations pratiques

Coron

Fête de la Saint Louis

Coron Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Le comité des fêtes de Coron organise la fete de la Saint-Louis avec au programme

– vendredi concours de petits palets

– samedi concour de gros palets, balade et exposition d evieux tracteurs, concert

– dimanche vide-greniers, foire-exposition et marché artisanal, match de football (sous réserve), animations, banda, soirée moules-frites, feu d’artifice, soirée dansante en plein air

– lundi course cycliste .

Coron 49690 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdf.chanteloup.les.bois@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Saint Louis Coron a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais