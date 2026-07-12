Fête de la Saint Louis Coron
vendredi 21 août 2026 · Coron
Informations pratiques
Coron
Fête de la Saint Louis
Coron Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24
Le comité des fêtes de Coron organise la fete de la Saint-Louis avec au programme
– vendredi concours de petits palets
– samedi concour de gros palets, balade et exposition d evieux tracteurs, concert
– dimanche vide-greniers, foire-exposition et marché artisanal, match de football (sous réserve), animations, banda, soirée moules-frites, feu d’artifice, soirée dansante en plein air
– lundi course cycliste .
Coron 49690 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdf.chanteloup.les.bois@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la Saint Louis Coron a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais