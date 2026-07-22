Fête de la Saint-Louis Plan-d’Orgon

Informations pratiques

Plan-d’Orgon

Fête de la Saint-Louis

Du vendredi 21 au mardi 25 août 2026. Centre ville Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-21

Fête de la Saint-Louis à Plan d’Orgon.

Fête de la Saint-Louis à Plan d’Orgon.



Vendredi 21 Août

15h30 Concours de boules boulodrome Esplanade de la Gare.

21h30 Spectacle de variété aux Arénes Albert Laty Le Souffle de l’âme Jean-François Gérold accompagné d’un orchestre symphonique. Entrée gratuite dans la limite des

places disponibles.



Samedi 22 Août

9h Concours de quinche au Bar des Arènes.

12h Mouclade offerte par le Comité des fêtes Place des Maraichers.

15h30 Concours de boules.

18h Commémoration de la libération de Plan d’Orgon. Défilé avec Jeep Memory et la fanfare L’Avenir L’islois. Dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur au Mas du Plan.

19h30 Repas organisé par le ROP, Place des arènes. Menu Calamars farcis, riz, fromage et dessert.

21h Orchestre Sacrée Soirée Place des Arènes.



Dimanche 23 Août

9h30 Petit déjeuner offert par le Comité des fêtes avec la Peña Les Astres aux Notes Place des Maraîchers.

11h Concours d’Abrivado et Festival de Bandido Rue des Arènes, RD99, impasse Jules Laty.

13h00 Aubade, Place des Maraichers.

15h30 Concours de boules. Boulodrome Esplanade de la Gare.

16h30 Concours de manades Journée du Trophée de la St Louis. Organisé par le Club Taurin Lou Rami aux arènes Albert Laty.

18h30 Conférence de Jean Paul Lucet Notre Dame de Paris des pierres et des écrivains au Jardin du Mas du Plan.

19h15 Messe dans le jardin du Mas.

19h30 Repas par les Petits Planais Place des arènes menu. Menu Rougail saucisse (porc du ventoux) lentilles/riz, fromage salade, dessert.

21h Bal avec DJ Fred Place des Arènes.



Lundi 24 Août Journée des Pitchouns

08h30-12h Jeux enfantins et poneys au Mas du Plan.

11h30 Abrivado de Poneys Manade du Mas de Laudun Rue des Arènes.

12h Grillade party par le Sou des écoles laïques Place des Maraîchers.

14h-16h Jeux enfantins au Mas du Plan.

15h30 Concours de boules.

16h30 Courses de taureaux jeunes aux arènes.

19h Mousse Party avec DJ Fred Place des Arènes.

20h Aïoli avec animation musicale sur la Place des Maraîchers- vente des tickets en mairie à partir du lundi 3 Août.

21h30 Bal avec DJ Fred Place des Arènes.



Mardi 25 Août

11h Abrivado Bandido Rue des Arènes.

16h30 Finale du trophée de la St Louis Concours de manades aux Arènes.

19h30 Repas ROP Place des Arènes. Menu Gardiane de taureau, pâtes, fruit.

21h30 Retraite aux flambeaux avec la Pena Los Caballeros. Départ du centre Paul Faraud.

22h Spectacle Son et Lumières Place de la mairie.

22h30 Bal avec l’orchestre Almeras Place des Arènes.



les repas sont à réserver au Bar des Arènes. .

Centre ville Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 26 00

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English :

Saint Louis Day in Plan d’Orgon.

L’événement Fête de la Saint-Louis Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence