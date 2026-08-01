Informations pratiques

Roaillan

Fête de la Saint-Louis

Roaillan Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

JEUDI

21h Super loto

VENDREDI

Fête foraine toute la journée

A partir de 18h sandwicherie, buvette

De 19h à 21h animation musicale avec Kévin Monnier

19h30 repas moules/frites, sur réservation

21h soirée disco, spéciale années 80/90

SAMEDI

Sandwicherie, buvette et fête foraine toute la journée

8h30 concours de pêche

9h marche roaillanaise, parcours de 6 et 9 kms

Restauration sur place le midi

19h apéritif avec le duo Hic & Munc

Restauration sur place plateaux repas

22h soirée disco par Studio Laser

DIMANCHE

Sandwicherie, buvette et fête foraine toute la journée

Grand vide-grenier et artisanat

Expo du Rétro mobile club réolais

Animation toute la journée par les amis de la forêt

Exposition de vieux tracteurs et balade pour les enfants

Apéritif musical avec les bandas les Vasates .

Roaillan 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 53 92 60

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English : Fête de la Saint-Louis

L’événement Fête de la Saint-Louis Roaillan a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud