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AGENDA · Roaillan

Fête de la Saint-Louis Roaillan

jeudi 20 août 2026 · Roaillan

Fête de la Saint-Louis Roaillan

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
33210 Roaillan
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Roaillan

Fête de la Saint-Louis

Roaillan Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-20

JEUDI
21h Super loto

VENDREDI
Fête foraine toute la journée
A partir de 18h sandwicherie, buvette
De 19h à 21h animation musicale avec Kévin Monnier
19h30 repas moules/frites, sur réservation
21h soirée disco, spéciale années 80/90

SAMEDI
Sandwicherie, buvette et fête foraine toute la journée
8h30 concours de pêche
9h marche roaillanaise, parcours de 6 et 9 kms
Restauration sur place le midi
19h apéritif avec le duo Hic & Munc
Restauration sur place plateaux repas
22h soirée disco par Studio Laser

DIMANCHE
Sandwicherie, buvette et fête foraine toute la journée
Grand vide-grenier et artisanat
Expo du Rétro mobile club réolais
Animation toute la journée par les amis de la forêt
Exposition de vieux tracteurs et balade pour les enfants
Apéritif musical avec les bandas les Vasates   .

Roaillan 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 53 92 60 

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English : Fête de la Saint-Louis

L’événement Fête de la Saint-Louis Roaillan a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud