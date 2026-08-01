Fête de la Saint-Louis Roaillan
jeudi 20 août 2026 · Roaillan
Informations pratiques
Roaillan
Fête de la Saint-Louis
Roaillan Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
JEUDI
21h Super loto
VENDREDI
Fête foraine toute la journée
A partir de 18h sandwicherie, buvette
De 19h à 21h animation musicale avec Kévin Monnier
19h30 repas moules/frites, sur réservation
21h soirée disco, spéciale années 80/90
SAMEDI
Sandwicherie, buvette et fête foraine toute la journée
8h30 concours de pêche
9h marche roaillanaise, parcours de 6 et 9 kms
Restauration sur place le midi
19h apéritif avec le duo Hic & Munc
Restauration sur place plateaux repas
22h soirée disco par Studio Laser
DIMANCHE
Sandwicherie, buvette et fête foraine toute la journée
Grand vide-grenier et artisanat
Expo du Rétro mobile club réolais
Animation toute la journée par les amis de la forêt
Exposition de vieux tracteurs et balade pour les enfants
Apéritif musical avec les bandas les Vasates .
Roaillan 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 53 92 60
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English : Fête de la Saint-Louis
L’événement Fête de la Saint-Louis Roaillan a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud