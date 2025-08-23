Fête de la Saint-Louis Triguères
Fête de la Saint-Louis Triguères samedi 23 août 2025.
Fête de la Saint-Louis
Grande Rue Triguères Loiret
Début : 2025-08-23 11:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-23
La fête de la Saint-Louis est de retour à Triguères,
de nombreuses animations sont prévues, tout au
long du week-end !
Les deux jours vide-greniers et fête foraine.
Le samedi soir soirée DJ dès 19h, retraite aux
flambeaux et feu d’artifice à 22h30.
Le dimanche défilé de vélos décorés, spectacle
de majorettes et d’autres surprises vous
attendent ! .
Grande Rue Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23
English :
The fête de la Saint-Louis is back in Triguères,
with plenty of entertainment planned
all weekend long!
German :
Das Fest des Saint-Louis ist wieder in Triguères,
zahlreiche Animationen sind geplant, das ganze
das ganze Wochenende über!
Italiano :
La festa di Saint-Louis torna a Triguères,
con tanti intrattenimenti in programma
per tutto il fine settimana!
Espanol :
La fiesta de Saint-Louis vuelve a Triguères,
con numerosas animaciones
durante todo el fin de semana
L’événement Fête de la Saint-Louis Triguères a été mis à jour le 2025-08-06 par OT 3CBO