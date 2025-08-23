Fête de la Saint-Louis Triguères

Fête de la Saint-Louis Triguères samedi 23 août 2025.

Fête de la Saint-Louis

Grande Rue Triguères Loiret

Début : 2025-08-23 11:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-23

La fête de la Saint-Louis est de retour à Triguères,

de nombreuses animations sont prévues, tout au

long du week-end !

Les deux jours vide-greniers et fête foraine.

Le samedi soir soirée DJ dès 19h, retraite aux

flambeaux et feu d’artifice à 22h30.

Le dimanche défilé de vélos décorés, spectacle

de majorettes et d’autres surprises vous

attendent ! .

Grande Rue Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23

English :

The fête de la Saint-Louis is back in Triguères,

with plenty of entertainment planned

all weekend long!

German :

Das Fest des Saint-Louis ist wieder in Triguères,

zahlreiche Animationen sind geplant, das ganze

das ganze Wochenende über!

Italiano :

La festa di Saint-Louis torna a Triguères,

con tanti intrattenimenti in programma

per tutto il fine settimana!

Espanol :

La fiesta de Saint-Louis vuelve a Triguères,

con numerosas animaciones

durante todo el fin de semana

L’événement Fête de la Saint-Louis Triguères a été mis à jour le 2025-08-06 par OT 3CBO