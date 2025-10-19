Fête de la Saint-Luc 45ème édition La Chapelle-Saint-Luc

Fête de la Saint-Luc 45ème édition

Partout dans la ville La Chapelle-Saint-Luc Aube

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

2025-10-19

AU PROGRAMME



>> Samedi 18 octobre

La fête foraine s’installera sur la place Saint-Luc dès le samedi 18 octobre et se poursuivra jusqu’au dimanche.



Le même jour, à partir de 15h, la classe Rock de l’école municipale de musique présentera le concert “Esquiss” sur la place de l’Hôtel de Ville.



>> Le dimanche 19 octobre

Le vide-greniers se tiendra de 8h à 17h30 aux abords de l’Hôtel de Ville. Vous y trouverez également une offre de restauration avec food trucks et une buvette tenue par l’OMS.



La cour de l’école Paul Bert accueillera le village associatif de 10h à 17h, l’occasion de découvrir les activités proposées par les associations chapelaines.



Des déambulations artistiques auront lieu de 14h à 15h dans l’enceinte du vide-greniers avec les danseurs de “Chic et Modern’” et les clowns musiciens de “Ispaskoi”. Le stand “Nez Rouge and Co” proposera maquillage et magie des ballons avec les clowns “Choupette et Cacahouète”.



Enfin, le concert “Mill’ et Zime” animera la place de l’Hôtel de Ville de 15h à 17h avec un répertoire de variétés. .

Partout dans la ville La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 34 34 contact@la-chapelle-st-luc.eu

