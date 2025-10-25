Fête de la saint martin et vide grenier Flaujagues
Fête de la saint martin et vide grenier Flaujagues samedi 25 octobre 2025.
Fête de la saint martin et vide grenier
le bourg du village Flaujagues Gironde
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
2025-10-25
Fête traditionnelle du village avec repas et concert dansant le samedi soir, et grand vide grenier toute la journée le dimanche. .
le bourg du village Flaujagues 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 01 52 comitefetesflaujagues@gmail.com
