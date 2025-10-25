Fête de la saint martin et vide grenier Flaujagues

Fête de la saint martin et vide grenier Flaujagues samedi 25 octobre 2025.

Fête de la saint martin et vide grenier

le bourg du village Flaujagues Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

Fête traditionnelle du village avec repas et concert dansant le samedi soir, et grand vide grenier toute la journée le dimanche. .

le bourg du village Flaujagues 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 01 52 comitefetesflaujagues@gmail.com

English : Fête de la saint martin et vide grenier

German :

Italiano :

Espanol : Fête de la saint martin et vide grenier

L’événement Fête de la saint martin et vide grenier Flaujagues a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Castillon-Pujols