Fête de la Saint-Martin Marche aux lampions Wissembourg

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-11-11 18:00:00

fin : 2025-11-11 19:00:00

2025-11-11

Vivez la tradition de la Saint-Martin, pendant laquelle les enfants se rendent dans la rue avec des lanternes.

La manifestation est proposée par les deux paroisses catholique et protestante de Wissembourg.

Au programme

Un rassemblement à 18h à l’église St-Jean pour une petite célébration pour les enfants (3-12 ans). Puis marche aux lampions sur un parcours sécurisé. Arrivée à l’abbatiale à 19h env.

Infos pratiques Les enfants amènent leur lampion. Les parents et autres adultes peuvent accompagner. Il est recommandé à tous de porter un gilet jaune.

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com

English :

Experience the tradition of St. Martin’s Day, when children take to the streets with lanterns.

German :

Erleben Sie die Tradition des Sankt-Martins-Festes, bei dem die Kinder mit Laternen auf die Straße gehen.

Italiano :

Vivete la tradizione del giorno di San Martino, quando i bambini scendono in strada con le lanterne.

Espanol :

Viva la tradición de San Martín, cuando los niños salen a la calle con farolillos.

