Fête de la Saint-Martin Plaisance samedi 8 novembre 2025.

Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif par enfant(-12 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Venez nombreux à la fête du village ! Tous ensemble, célébrons l’esprit convivial et la vitalité de notre village !

Programme

Samedi:

19h30 Soupe au fromage

20h00 Animation DJ Claudou

Dimanche

10h30 Messe

12h Remise de gerbe au monument aux morts

16h Grillée de châtaignes 12 .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

English :

Come one, come all to the village fête! Together, let’s celebrate the spirit of conviviality and vitality of our village!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Dorffest! Lassen Sie uns alle zusammen den geselligen Geist und die Vitalität unseres Dorfes feiern!

Italiano :

Venite tutti alla festa del villaggio! Insieme, celebriamo lo spirito amichevole e la vitalità del nostro villaggio!

Espanol :

¡Venid todos a la fiesta del pueblo! Celebremos juntos el espíritu amistoso y la vitalidad de nuestro pueblo

