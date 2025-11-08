Fête de la Saint-Martin Plaisance
Fête de la Saint-Martin Plaisance samedi 8 novembre 2025.
Fête de la Saint-Martin
Plaisance Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Tarif par enfant(-12 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08
Venez nombreux à la fête du village ! Tous ensemble, célébrons l’esprit convivial et la vitalité de notre village !
Programme
Samedi:
19h30 Soupe au fromage
20h00 Animation DJ Claudou
Dimanche
10h30 Messe
12h Remise de gerbe au monument aux morts
16h Grillée de châtaignes 12 .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie
English :
Come one, come all to the village fête! Together, let’s celebrate the spirit of conviviality and vitality of our village!
German :
Kommen Sie zahlreich zum Dorffest! Lassen Sie uns alle zusammen den geselligen Geist und die Vitalität unseres Dorfes feiern!
Italiano :
Venite tutti alla festa del villaggio! Insieme, celebriamo lo spirito amichevole e la vitalità del nostro villaggio!
Espanol :
¡Venid todos a la fiesta del pueblo! Celebremos juntos el espíritu amistoso y la vitalidad de nuestro pueblo
L’événement Fête de la Saint-Martin Plaisance a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)