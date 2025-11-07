Fête de la Saint-Martin Ville Vic-en-Bigorre
Fête de la Saint-Martin Ville Vic-en-Bigorre vendredi 7 novembre 2025.
Fête de la Saint-Martin
Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-07
La ville se prépare à vibrer au rythme des fêtes de la Saint-Martin, le rendez-vous incontournable de l’automne
Venez profiter d’un programme festif et convivial pour petits et grands
Fête foraine
Apéritifs
Bals
Thé dansant
Animations pour les enfants
… et bien plus encore !
Le programme détaillé est a consulter sur les réseaux sociaux.
Programme détaillé à venir. .
Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr
English :
The town is getting ready to vibrate to the rhythm of the Saint-Martin festivities, the unmissable autumn event?
Come and enjoy a festive and convivial program for young and old:
? Funfair
? Aperitifs
? Balls
? Tea dances
? Entertainment for children
? and much more!
See the detailed program on our social networks.
German :
Die Stadt bereitet sich darauf vor, im Rhythmus des Sankt-Martins-Festes zu vibrieren, dem unumgänglichen Termin im Herbst?
Genießen Sie ein festliches und geselliges Programm für Groß und Klein:
? Kirmes
? Aperitifs
? Bälle
? Tanztee
? Animationen für die Kinder
? und vieles mehr!
Das detaillierte Programm ist in den sozialen Netzwerken zu finden.
Italiano :
La città si sta preparando per i festeggiamenti di San Martino, l’imperdibile evento autunnale?
Un programma festoso e conviviale per grandi e piccini:
? Luna Park
? Aperitivi
? Balli
? Balli da tè
? Intrattenimento per bambini
e molto altro ancora!
Consultate il programma dettagliato sui nostri social network.
Espanol :
La ciudad se prepara para la fiesta de San Martín, cita ineludible del otoño..
Venga a disfrutar de un programa festivo y de convivencia para grandes y pequeños:
? Parque de atracciones
? Aperitivos
? Bailes
? Bailes de té
? Entretenimiento para niños
… ¡y mucho más!
Consulte el programa detallado en nuestras redes sociales.
L’événement Fête de la Saint-Martin Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65