Fête de la Saint-Martin

Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-07

La ville se prépare à vibrer au rythme des fêtes de la Saint-Martin, le rendez-vous incontournable de l’automne

Venez profiter d’un programme festif et convivial pour petits et grands
Fête foraine
Apéritifs
Bals
Thé dansant
Animations pour les enfants
… et bien plus encore !

Le programme détaillé est a consulter sur les réseaux sociaux.
Programme détaillé à venir.   .

Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68  mairie@vic-bigorre.fr

English :

The town is getting ready to vibrate to the rhythm of the Saint-Martin festivities, the unmissable autumn event?

Come and enjoy a festive and convivial program for young and old:
? Funfair
? Aperitifs
? Balls
? Tea dances
? Entertainment for children
? and much more!

See the detailed program on our social networks.

German :

Die Stadt bereitet sich darauf vor, im Rhythmus des Sankt-Martins-Festes zu vibrieren, dem unumgänglichen Termin im Herbst?

Genießen Sie ein festliches und geselliges Programm für Groß und Klein:
? Kirmes
? Aperitifs
? Bälle
? Tanztee
? Animationen für die Kinder
? und vieles mehr!

Das detaillierte Programm ist in den sozialen Netzwerken zu finden.

Italiano :

La città si sta preparando per i festeggiamenti di San Martino, l’imperdibile evento autunnale?

Un programma festoso e conviviale per grandi e piccini:
? Luna Park
? Aperitivi
? Balli
? Balli da tè
? Intrattenimento per bambini
e molto altro ancora!

Consultate il programma dettagliato sui nostri social network.

Espanol :

La ciudad se prepara para la fiesta de San Martín, cita ineludible del otoño..

Venga a disfrutar de un programa festivo y de convivencia para grandes y pequeños:
? Parque de atracciones
? Aperitivos
? Bailes
? Bailes de té
? Entretenimiento para niños
… ¡y mucho más!

Consulte el programa detallado en nuestras redes sociales.

