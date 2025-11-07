Fête de la Saint-Martin

Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-07

La ville se prépare à vibrer au rythme des fêtes de la Saint-Martin, le rendez-vous incontournable de l’automne

Venez profiter d’un programme festif et convivial pour petits et grands

Fête foraine

Apéritifs

Bals

Thé dansant

Animations pour les enfants

… et bien plus encore !

Le programme détaillé est a consulter sur les réseaux sociaux.

Programme détaillé à venir. .

Ville VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr

English :

The town is getting ready to vibrate to the rhythm of the Saint-Martin festivities, the unmissable autumn event?

Come and enjoy a festive and convivial program for young and old:

? Funfair

? Aperitifs

? Balls

? Tea dances

? Entertainment for children

? and much more!

See the detailed program on our social networks.

German :

Die Stadt bereitet sich darauf vor, im Rhythmus des Sankt-Martins-Festes zu vibrieren, dem unumgänglichen Termin im Herbst?

Genießen Sie ein festliches und geselliges Programm für Groß und Klein:

? Kirmes

? Aperitifs

? Bälle

? Tanztee

? Animationen für die Kinder

? und vieles mehr!

Das detaillierte Programm ist in den sozialen Netzwerken zu finden.

Italiano :

La città si sta preparando per i festeggiamenti di San Martino, l’imperdibile evento autunnale?

Un programma festoso e conviviale per grandi e piccini:

? Luna Park

? Aperitivi

? Balli

? Balli da tè

? Intrattenimento per bambini

e molto altro ancora!

Consultate il programma dettagliato sui nostri social network.

Espanol :

La ciudad se prepara para la fiesta de San Martín, cita ineludible del otoño..

Venga a disfrutar de un programa festivo y de convivencia para grandes y pequeños:

? Parque de atracciones

? Aperitivos

? Bailes

? Bailes de té

? Entretenimiento para niños

… ¡y mucho más!

Consulte el programa detallado en nuestras redes sociales.

L’événement Fête de la Saint-Martin Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65