Fete de la Saint-Maurice Épinal

Fete de la Saint-Maurice Épinal samedi 27 septembre 2025.

Vosges

Fete de la Saint-Maurice Petit Champ de Mars Épinal Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-27

fin : 2025-10-19

2025-09-27

La fête foraine de la Saint-Maurice prend place au Champ de Mars pour sa 185ème édition.

Attractions à sensation, pour enfants, grande roue…;

Difficile aussi, de ne pas succomber aux odeurs délicieuses qui se mêlent dans les allées choux, gaufres, oublies, pommes d’amour, barbe à papa…

Restauration rapide midi et soir.

Feux d’artifices le 18 octobre à 22h30Tout public

Petit Champ de Mars

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 30

English :

The 185th edition of the Saint-Maurice funfair takes place on the Champ de Mars.

Sensational attractions for children, Ferris wheels…;

It’s also hard not to succumb to the delicious smells wafting through the aisles: cabbages, waffles, forget-me-nots, candy floss…

Fast food for lunch and dinner.

Fireworks on October 18 at 10:30 p.m

German :

Der Jahrmarkt von Saint-Maurice findet zum 185. Mal auf dem Champ de Mars statt.

Sensationelle Attraktionen, Kinderattraktionen, Riesenrad..;

Es ist auch schwierig, nicht den köstlichen Gerüchen zu erliegen, die sich in den Gassen mischen: Windbeutel, Waffeln, Oblaten, Liebesäpfel, Zuckerwatte….

Schnellrestaurants mittags und abends.

Feuerwerk am 18. Oktober um 22:30 Uhr

Italiano :

La 185ª edizione del parco divertimenti di Saint-Maurice si svolge sul Campo di Marte.

Attrazioni sensazionali per i bambini, una ruota panoramica…;

È anche difficile non cedere agli odori deliziosi che si diffondono tra i corridoi: cavoli, cialde, nontiscordardime, mele caramellate, zucchero filato…

Fast food per pranzo e cena.

Fuochi d’artificio il 18 ottobre alle 22.30

Espanol :

La 185ª edición del parque de atracciones de Saint-Maurice se celebra en el Campo de Marte.

Sensacionales atracciones para los niños, una noria…;

También es difícil no sucumbir a los deliciosos olores que recorren los pasillos: coles, gofres, nomeolvides, manzanas caramelizadas, algodón de azúcar…

Comida rápida para comer y cenar.

Fuegos artificiales el 18 de octubre a las 22.30 h

L’événement Fete de la Saint-Maurice Épinal a été mis à jour le 2025-03-12 par OT EPINAL ET SA REGION