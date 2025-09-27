Fete de la Saint-Maurice Épinal
Fete de la Saint-Maurice Épinal samedi 27 septembre 2025.
Vosges
Fete de la Saint-Maurice Petit Champ de Mars Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-27
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-09-27
La fête foraine de la Saint-Maurice prend place au Champ de Mars pour sa 185ème édition.
Attractions à sensation, pour enfants, grande roue…;
Difficile aussi, de ne pas succomber aux odeurs délicieuses qui se mêlent dans les allées choux, gaufres, oublies, pommes d’amour, barbe à papa…
Restauration rapide midi et soir.
Feux d’artifices le 18 octobre à 22h30Tout public
0 .
Petit Champ de Mars
Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 30
English :
The 185th edition of the Saint-Maurice funfair takes place on the Champ de Mars.
Sensational attractions for children, Ferris wheels…;
It’s also hard not to succumb to the delicious smells wafting through the aisles: cabbages, waffles, forget-me-nots, candy floss…
Fast food for lunch and dinner.
Fireworks on October 18 at 10:30 p.m
German :
Der Jahrmarkt von Saint-Maurice findet zum 185. Mal auf dem Champ de Mars statt.
Sensationelle Attraktionen, Kinderattraktionen, Riesenrad..;
Es ist auch schwierig, nicht den köstlichen Gerüchen zu erliegen, die sich in den Gassen mischen: Windbeutel, Waffeln, Oblaten, Liebesäpfel, Zuckerwatte….
Schnellrestaurants mittags und abends.
Feuerwerk am 18. Oktober um 22:30 Uhr
Italiano :
La 185ª edizione del parco divertimenti di Saint-Maurice si svolge sul Campo di Marte.
Attrazioni sensazionali per i bambini, una ruota panoramica…;
È anche difficile non cedere agli odori deliziosi che si diffondono tra i corridoi: cavoli, cialde, nontiscordardime, mele caramellate, zucchero filato…
Fast food per pranzo e cena.
Fuochi d’artificio il 18 ottobre alle 22.30
Espanol :
La 185ª edición del parque de atracciones de Saint-Maurice se celebra en el Campo de Marte.
Sensacionales atracciones para los niños, una noria…;
También es difícil no sucumbir a los deliciosos olores que recorren los pasillos: coles, gofres, nomeolvides, manzanas caramelizadas, algodón de azúcar…
Comida rápida para comer y cenar.
Fuegos artificiales el 18 de octubre a las 22.30 h
L’événement Fete de la Saint-Maurice Épinal a été mis à jour le 2025-03-12 par OT EPINAL ET SA REGION