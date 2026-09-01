AGENDA · Malissard
Fête de la Saint-Maurice Malissard
samedi 19 septembre 2026 · Malissard
Informations pratiques
Malissard
Fête de la Saint-Maurice
Stade Malissard Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-19
Réservez votre week-end pour la traditionnelle fête du village !
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Stade Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 00
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English :
Set aside your weekend for the traditional village festival!
L’événement Fête de la Saint-Maurice Malissard a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme