Informations pratiques

Malissard

Fête de la Saint-Maurice

Stade Malissard Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-19

Réservez votre week-end pour la traditionnelle fête du village !

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Stade Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 00

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English :

Set aside your weekend for the traditional village festival!

L’événement Fête de la Saint-Maurice Malissard a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme