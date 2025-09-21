Fête de la saint Maurice Pélissanne

Fête de la saint Maurice Pélissanne dimanche 21 septembre 2025.

Fête de la saint Maurice

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h45 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Pisavis Pélissanne Bouches-du-Rhône

Chaque année, la Fête de la Saint-Maurice permet à la ville de Pélissanne de voir revivre ses traditions provençales au cœur du village.

Toute la journée jusqu’à 18h, sur la place Pisavis, découvrez les traditions provençales et métiers d’antan au travers d’animations et de décors reconstitués.



Pour ne rien manquer, voici le programme des temps forts de cette journée

9h45 Rassemblement place Pisavis

10H00 Procession

10H30 Messe célébrée en l’église Saint-Maurice

11H30 Bénédiction des cartables, arrivée des Raplaou et danses provençales sur le parvis de l’église

12H15 Dégustation du Bidou et de spécialités provençales

12H30 Traditionnel canard aux olives proposé par les restaurateurs pélissannais partenaires

15H30 Danses traditionnelles provençales par Lou Pelican .

Place Pisavis Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 47 55 62

English :

Every year, the Fête de la Saint-Maurice gives the town of Pélissanne the opportunity to revive its Provencal traditions in the heart of the village.

German :

Jedes Jahr ermöglicht das Fest des Heiligen Mauritius der Stadt Pélissanne, ihre provenzalischen Traditionen im Herzen des Dorfes wieder aufleben zu lassen.

Italiano :

Ogni anno, la Fête de la Saint-Maurice offre alla città di Pélissanne la possibilità di far rivivere le sue tradizioni provenzali nel cuore del villaggio.

Espanol :

Cada año, la Fiesta de Saint-Maurice brinda a la ciudad de Pélissanne la oportunidad de revivir sus tradiciones provenzales en el corazón del pueblo.

L’événement Fête de la saint Maurice Pélissanne a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Massif des Costes