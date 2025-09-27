Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Aveyron
Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Aveyron samedi 27 septembre 2025.
Rue du Champ de Foire Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Gratuit
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Fête de la Saint Maurice Buvette et restauration sur place.
Samedi 17h structures gonflables et jeux. 20h30 concert « on r’met ça ». Retraite aux flambeaux. 22h feux d’artifice.
Dimanche fête et exposants à partir de 10h » .
Rue du Champ de Foire Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 63
