Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Aveyron

Rue du Champ de Foire Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Fête de la Saint Maurice Buvette et restauration sur place.

Samedi 17h structures gonflables et jeux. 20h30 concert « on r’met ça ». Retraite aux flambeaux. 22h feux d’artifice.

Dimanche fête et exposants à partir de 10h » .

Rue du Champ de Foire Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 63

English :

Saint Maurice’s Day

German :

Fest des Heiligen Mauritius

Italiano :

Giorno di San Maurizio

Espanol :

Día de San Mauricio

