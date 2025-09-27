Fête de la Saint-Maurice allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle

Fête de la Saint-Maurice allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle samedi 27 septembre 2025.

Fête de la Saint-Maurice

allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Une fête foraine d’antan est proposée sur la journée avec de nombreuses animations bourse aux jouets et puériculture, buvette/restauration, jeux en bois d’antan, sculpture sur ballons, magie rapprochée, stands de confiseries, barbapapa, gaufres et pêche aux canards.Tout public

0 .

allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est mairie@saintmauricesurmoselle.com

English :

An old-fashioned funfair will be held throughout the day, with a wide range of activities including a toy and childcare market, refreshments and snacks, old-fashioned wooden games, balloon sculpture, close-up magic, confectionery stalls, barbapapa, waffles and duck fishing.

German :

Den ganzen Tag über wird ein Jahrmarkt im Stil vergangener Zeiten mit zahlreichen Animationen angeboten: Spielzeug- und Kindersachenbörse, Imbiss, Holzspiele aus vergangenen Zeiten, Luftballonschnitzerei, Nahzauberei, Süßwarenstände, Barbapapa, Waffeln und Entenangeln.

Italiano :

Per tutta la giornata si terrà un luna park d’altri tempi, con un’ampia gamma di attività, tra cui un mercatino di giocattoli e articoli per l’infanzia, rinfreschi e merende, giochi in legno d’altri tempi, sculture di palloncini, magia da vicino, bancarelle di dolci, Barbapapà, waffles e pesca delle anatre.

Espanol :

Durante todo el día se celebrará un parque de atracciones a la antigua usanza, con un amplio abanico de actividades, como un mercado de juguetes y artículos de puericultura, refrescos y aperitivos, juegos de madera a la antigua usanza, globoflexia, magia de cerca, puestos de golosinas, Barbapapa, gofres y pesca de patos.

L’événement Fête de la Saint-Maurice Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-09-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES