Fête de la Saint Maurice vide grenier Place de l’Eglise Malissard

Fête de la Saint Maurice vide grenier Place de l’Eglise Malissard samedi 20 septembre 2025.

Fête de la Saint Maurice vide grenier

Place de l’Eglise Malissard Malissard Drôme

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-22

2025-09-20

La ville de Malissard organise la Saint Maurice sur tout le week-end: au programme fête foraine, vide grenier, marché artisanal, défarde (plat d’agneau cuisiné au vin blanc)… Convivialité assurée pour trois jours bien remplis.

Place de l’Eglise Malissard Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 00 contact.accueil@malissard.fr

English :

The town of Malissard organizes the Saint Maurice festival over the weekend: funfair, garage sale, craft market, defarde (a lamb dish cooked in white wine)… A fun-filled three days guaranteed.

German :

Die Stadt Malissard organisiert ein ganzes Wochenende lang das Fest des Heiligen Mauritius: Auf dem Programm stehen Kirmes, Flohmarkt, Kunsthandwerkermarkt, Defarde (ein Lammgericht, das in Weißwein gekocht wird)… Ein geselliges Beisammensein ist an diesen drei Tagen garantiert.

Italiano :

La città di Malissard organizza un fine settimana di festeggiamenti per Saint Maurice, con luna park, mercatino delle pulci, mercato dell’artigianato e defarde (piatto a base di agnello cotto nel vino bianco). Saranno sicuramente tre giorni conviviali.

Espanol :

La ciudad de Malissard organiza durante todo el fin de semana la fiesta de San Mauricio, con parque de atracciones, venta de garaje, mercado de artesanía y defarde (cordero al vino blanco). Serán tres días de convivencia.

