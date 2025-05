Fête de la Saint-Mesmin à Juillac – Juillac, 24 mai 2025 10:00, Juillac.

Corrèze

Fête de la Saint-Mesmin à Juillac Juillac Corrèze

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Fête de la Saint-mesmin

– tombola

-9h Place de l’Eglise Randonnée Pédestre accessible à tous (gratuit) organisée par Juillac Rando

– 9h30 17h sur les places démonstration de cours équestres et baptêmes de poneys gratuits avec le Centre Équestre les Maisons Rouges. Expositions de vieux matériel Agricole , vieilles moto & vieilles voitures, animations enfants gratuites (espace jeux thème vintage )

– 10h 17h Salle du Foyer Salon du Printemps (plusieurs exposants sur le bien-être, gourmandises, etc…) organisé par Odile Catoire

Restauration sur Place, sur réservation 0670927777 ou 0647985738 jusqu’au lundi 19 mai

Au menu Pièce de bœuf/ frites et fromage tarte aux pommes café 20€

Enfant: saucisses /frites fromage tarte aux pommes 12€

Vente de café et crêpes. .

Juillac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 12

