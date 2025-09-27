Fête de la Saint Michel Châteauponsac

Fête de la Saint Michel Châteauponsac samedi 27 septembre 2025.

Fête de la Saint Michel

Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27 2025-09-28

La fête emblématique de Châteauponsac revient pour une nouvelle édition! Samedi, à partir de 16h, venez encourager les garçons et filles de café pendant leur course du plateau humoristique puis, à 20h, assistez au concert des Viennois de la Haute suivi d’un DJ set. Dimanche, venez chiner au traditionnel vide grenier et vous amuser à la fête foraine. A partir de 15h, un défilé aura lieu avec les majorettes d’Oradour sur Glane et la banda La Châtelaude et la compagnie C’est pas Permis. .

Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 16 41 calchateauponsac@gmx.fr

