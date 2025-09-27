Fête de la Saint Michel Châteauponsac

Fête de la Saint Michel

Fête de la Saint Michel Châteauponsac samedi 27 septembre 2025.

Fête de la Saint Michel

Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28

La fête emblématique de Châteauponsac revient pour une nouvelle édition! Samedi, à partir de 16h, venez encourager les garçons et filles de café pendant leur course du plateau humoristique puis, à 20h, assistez au concert des Viennois de la Haute suivi d’un DJ set. Dimanche, venez chiner au traditionnel vide grenier et vous amuser à la fête foraine. A partir de 15h, un défilé aura lieu avec les majorettes d’Oradour sur Glane et la banda La Châtelaude et la compagnie C’est pas Permis.   .

Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 16 41  calchateauponsac@gmx.fr

English : Fête de la Saint Michel

German : Fête de la Saint Michel

Italiano :

Espanol : Fête de la Saint Michel

L’événement Fête de la Saint Michel Châteauponsac a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Pays du Haut Limousin