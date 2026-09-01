Informations pratiques

Châteauponsac

Fête de la Saint Michel

Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La fête emblématique de Châteauponsac revient pour une nouvelle édition! Venez chiner au traditionnel vide grenier et vous amuser à la fête foraine. A partir de 15h, un défilé aura lieu avec les majorettes d’Oradour sur Glane et la banda La Châtelaude. .

Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79 calchateauponsac@gmx.fr

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English : Fête de la Saint Michel

L’événement Fête de la Saint Michel Châteauponsac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin