Fête de la Saint Michel Châteauponsac
dimanche 27 septembre 2026 · Châteauponsac
Informations pratiques
Châteauponsac
Fête de la Saint Michel
Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La fête emblématique de Châteauponsac revient pour une nouvelle édition! Venez chiner au traditionnel vide grenier et vous amuser à la fête foraine. A partir de 15h, un défilé aura lieu avec les majorettes d’Oradour sur Glane et la banda La Châtelaude. .
Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79 calchateauponsac@gmx.fr
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English : Fête de la Saint Michel
L’événement Fête de la Saint Michel Châteauponsac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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