Fête de la Saint Michel Mialet
Fête de la Saint Michel Mialet vendredi 12 septembre 2025.
Fête de la Saint Michel
Lieu-dit Le Bourg Mialet Dordogne
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-12
Vendredi Inauguration à partir de 18h00 accompagnée du buffet
Samedi 14 h courses de caisses à savon; le soir restauration puis feu d’artifice
Dimanche groupe musical
Lieu-dit Le Bourg Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 66 73 56
English : Fête de la Saint Michel
Friday: Inauguration from 6 p.m. with buffet dinner
Saturday: 2 p.m. soapbox races; evening: catering and fireworks display
Sunday: live band
German : Fête de la Saint Michel
Freitag: Eröffnung ab 18 Uhr mit Buffet
Samstag: 14 Uhr Seifenkistenrennen; abends: Essen und Trinken und Feuerwerk
Sonntag: Musikgruppe
Italiano :
Venerdì: cerimonia di apertura dalle 18.00 con pranzo a buffet
Sabato: ore 14.00 gare di soapbox; in serata: catering seguito da fuochi d’artificio
Domenica: gruppo musicale
Espanol : Fête de la Saint Michel
Viernes: ceremonia de apertura a partir de las 18.00 horas con almuerzo buffet
Sábado: 2 p.m. carreras de soapbox; por la noche: catering seguido de fuegos artificiales
Domingo: grupo musical
L’événement Fête de la Saint Michel Mialet a été mis à jour le 2025-08-11 par Isle-Auvézère