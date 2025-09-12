Fête de la Saint Michel Mialet

Fête de la Saint Michel Mialet vendredi 12 septembre 2025.

Fête de la Saint Michel

Lieu-dit Le Bourg Mialet Dordogne

Vendredi Inauguration à partir de 18h00 accompagnée du buffet

Samedi 14 h courses de caisses à savon; le soir restauration puis feu d’artifice

Dimanche groupe musical

Lieu-dit Le Bourg Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 66 73 56

English : Fête de la Saint Michel

Friday: Inauguration from 6 p.m. with buffet dinner

Saturday: 2 p.m. soapbox races; evening: catering and fireworks display

Sunday: live band

German : Fête de la Saint Michel

Freitag: Eröffnung ab 18 Uhr mit Buffet

Samstag: 14 Uhr Seifenkistenrennen; abends: Essen und Trinken und Feuerwerk

Sonntag: Musikgruppe

Italiano :

Venerdì: cerimonia di apertura dalle 18.00 con pranzo a buffet

Sabato: ore 14.00 gare di soapbox; in serata: catering seguito da fuochi d’artificio

Domenica: gruppo musicale

Espanol : Fête de la Saint Michel

Viernes: ceremonia de apertura a partir de las 18.00 horas con almuerzo buffet

Sábado: 2 p.m. carreras de soapbox; por la noche: catering seguido de fuegos artificiales

Domingo: grupo musical

L’événement Fête de la Saint Michel Mialet a été mis à jour le 2025-08-11 par Isle-Auvézère