Fête de la Saint-Michel Morbier
Fête de la Saint-Michel Morbier vendredi 3 octobre 2025.
Fête de la Saint-Michel
Au village Morbier Jura
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-08
2025-10-03
Fête de la Saint Michel à Morbier.
Au programme
– Fête foraine du vendredi 16h30 au mercredi soir
– Buvette et restauration samedi soir et dimanche midi
– MUSIQUE
. L’Esprit fûts samedi à 21h et 22h15
. Union Musicale Morézienne samedi à 20h15 + concert à la salle des fêtes dimanche à 16h
. Réveil par la batterie fanfare dimanche à 7h
– Retraite aux flambeaux samedi à 20h45 (départ parking Girod Médias)
– Feu d’artifice samedi à 21h45
– Vente de papets, tartes aux pruneaux dimanche à 10h ( parvis de l’église)
– Messe dimanche à 11h (église Saint-Michel)
– Animations diverses dimanche après-midi
– Tournoi de pétanque lundi à 13h30 (parking des hirondelles) .
Au village Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 02 39
