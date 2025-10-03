Fête de la Saint-Michel Morbier

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-08

2025-10-03

Fête de la Saint Michel à Morbier.

Au programme

– Fête foraine du vendredi 16h30 au mercredi soir

– Buvette et restauration samedi soir et dimanche midi

– MUSIQUE

. L’Esprit fûts samedi à 21h et 22h15

. Union Musicale Morézienne samedi à 20h15 + concert à la salle des fêtes dimanche à 16h

. Réveil par la batterie fanfare dimanche à 7h

– Retraite aux flambeaux samedi à 20h45 (départ parking Girod Médias)

– Feu d’artifice samedi à 21h45

– Vente de papets, tartes aux pruneaux dimanche à 10h ( parvis de l’église)

– Messe dimanche à 11h (église Saint-Michel)

– Animations diverses dimanche après-midi

– Tournoi de pétanque lundi à 13h30 (parking des hirondelles) .

Au village Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 02 39

