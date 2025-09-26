Fête de la Saint Michel Rue des écoles Saint-Martin-de-Crau

Fête de la Saint Michel Rue des écoles Saint-Martin-de-Crau vendredi 26 septembre 2025.

Fête de la Saint Michel

Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025. Rue des écoles Halle de Caphan Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-26

C’est la fête au hameau de Caphan

Nourrie de la bonne humeur et de l’entrain de ses organisateurs, les membres du Comité des Fêtes de Caphan, cette fête vous propose des recettes simples de convivialité, et un programme qui fait l’unanimité ! Animations diverses pour petits et grands, aïoli et après-midi dansante…

Durant toute la durée de la fête des attractions foraines raviront les plus petits.

Sardinade offerte le vendredi 26/09

Exposition de véhicules vintage le samedi 27/9

Grand Aïoli le dimanche 28/09 .

Rue des écoles Halle de Caphan Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

English :

It’s a party in the hamlet of Caphan

German :

Es wird gefeiert im Weiler Caphan

Italiano :

È una festa nella frazione di Caphan

Espanol :

Es una fiesta en la aldea de Caphan

L’événement Fête de la Saint Michel Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-08-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)