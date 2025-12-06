Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte Musée de l’Artisanat Brebotte
Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte Musée de l’Artisanat Brebotte samedi 6 décembre 2025.
Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte
Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte, c’est
10 artisans locaux Miel, savons, bougies, décoratiopns en métal recyclé, paniers en osier, jeux éducatifs (à tester sur place), céramique, bijoux, décorations en bois.
La nouveauté de cette année un spectacle pour enfant autour du conte de St-Nicolas à 16h !
La traditionnelle visite de St-Nicolas et de son âne Câline à 17h. Il distribuera des friandises aux enfants ! .
Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 42 37 vivreensemble@museebrebotte.fr
English : Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte
German : Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte Brebotte a été mis à jour le 2025-11-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)