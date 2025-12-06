Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte Musée de l’Artisanat Brebotte

Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte

Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte, c’est

10 artisans locaux Miel, savons, bougies, décoratiopns en métal recyclé, paniers en osier, jeux éducatifs (à tester sur place), céramique, bijoux, décorations en bois.

La nouveauté de cette année un spectacle pour enfant autour du conte de St-Nicolas à 16h !

La traditionnelle visite de St-Nicolas et de son âne Câline à 17h. Il distribuera des friandises aux enfants ! .

Musée de l’Artisanat 3 Rue de la Fontaine Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 42 37 vivreensemble@museebrebotte.fr

English : Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte

German : Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Saint-Nicolas à Brebotte Brebotte a été mis à jour le 2025-11-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)