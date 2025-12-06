Fête de la Saint-Nicolas Bar-le-Duc

Fête de la Saint-Nicolas Bar-le-Duc samedi 6 décembre 2025.

Fête de la Saint-Nicolas

Dans les rues de la ville Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Depuis la fin du XVe siècle, Saint-Nicolas est fêté comme le patron de la Lorraine. Tous les ans, à cette occasion, la ville s’anime pour le plaisir de tous !

A 17h, au son des cloches de l’Église Saint-Jean place à la grande parade de chars, de danseurs, de déambulations lumineuses dans les rues du centre-ville… Saint Nicolas vous emmènera jusqu’au Parc de l’Hôtel de Ville pour assister au grand feu d’artifice tiré à 19h !

Gratuit.Tout public

Dans les rues de la ville Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr

English :

Since the end of the 15th century, Saint-Nicolas has been celebrated as the patron saint of Lorraine. Every year, the town comes alive to the delight of all!

At 5 p.m., to the sound of the bells of Saint-Jean Church, the parade of floats, dancers and light displays takes over the streets of the town center… Saint Nicolas will take you all the way to the Parc de l?Hôtel de Ville to watch the big fireworks display at 7pm!

Free admission.

German :

Seit Ende des 15. Jahrhunderts wird Saint-Nicolas als Schutzpatron Lothringens gefeiert. Jedes Jahr wird die Stadt zu diesem Anlass zum Leben erweckt, um alle zu erfreuen!

Um 17 Uhr, wenn die Glocken der Kirche Saint-Jean läuten, beginnt die große Parade mit Wagen, Tänzern und Lichterketten durch die Straßen des Stadtzentrums… Saint Nicolas wird Sie bis zum Parc de l’Hôtel de Ville (Rathauspark) führen, wo Sie das große Feuerwerk um 19 Uhr erleben können!

Kostenlos.

Italiano :

Dalla fine del XV secolo, Saint-Nicolas è celebrato come patrono della Lorena. Ogni anno, in occasione di questa ricorrenza, la città si anima per essere visitata da tutti!

Alle 17.00, al suono delle campane della chiesa di Saint-Jean, la sfilata di carri, danzatori e luminarie si snoda per le strade del centro… Saint Nicolas vi accompagnerà fino al Parc de l’Hôtel de Ville per assistere al grande spettacolo pirotecnico delle 19.00!

Ingresso libero.

Espanol :

Desde finales del siglo XV, Saint-Nicolas es el patrón de Lorena. Cada año, para celebrarlo, la ciudad se llena de vida

A las 17:00 h, al son de las campanas de la iglesia de Saint-Jean, el desfile de carrozas, bailarines y luces recorre las calles del centro de la ciudad… San Nicolás le llevará hasta el Parque del Hôtel de Ville para asistir a los fuegos artificiales a las 19:00 h

Entrada gratuita.

L’événement Fête de la Saint-Nicolas Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-08 par OT SUD MEUSE