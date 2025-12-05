Fête de la Saint-Nicolas

Place du docteur Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-03 20:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Venez rencontrer le patron des écoliers !

Manalas, clémentines, chocolats seront offerts par saint Nicolas aux enfants sages.

Enfants et parents, venez rencontrer le patron des écoliers !

Manalas, clémentines, chocolats seront offerts par Saint-Nicolas aux enfants sages. 0 .

Place du docteur Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

English :

Come and meet the patron saint of school children!

Manalas, clementines, chocolates will be offered by Saint Nicolas to the good children.

German :

Treffen Sie den Schutzpatron der Schulkinder!

Manalas, Clementinen und Schokolade werden von St. Nikolaus an brave Kinder verschenkt.

Italiano :

Venite a conoscere il santo patrono degli scolari!

Manala, clementine e cioccolatini saranno offerti da San Nicola ai bambini buoni.

Espanol :

Venga a conocer a la patrona de los escolares

San Nicolás ofrecerá manalas, clementinas y chocolates a los niños buenos.

L’événement Fête de la Saint-Nicolas Bergheim a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr