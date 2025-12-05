Fête de la Saint-Nicolas Bergheim
Fête de la Saint-Nicolas Bergheim mercredi 3 décembre 2025.
Fête de la Saint-Nicolas
Place du docteur Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-03 18:00:00
2025-12-03
Venez rencontrer le patron des écoliers !
Manalas, clémentines, chocolats seront offerts par saint Nicolas aux enfants sages.
Enfants et parents, venez rencontrer le patron des écoliers !
Place du docteur Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23
English :
Come and meet the patron saint of school children!
Manalas, clementines, chocolates will be offered by Saint Nicolas to the good children.
German :
Treffen Sie den Schutzpatron der Schulkinder!
Manalas, Clementinen und Schokolade werden von St. Nikolaus an brave Kinder verschenkt.
Italiano :
Venite a conoscere il santo patrono degli scolari!
Manala, clementine e cioccolatini saranno offerti da San Nicola ai bambini buoni.
Espanol :
Venga a conocer a la patrona de los escolares
San Nicolás ofrecerá manalas, clementinas y chocolates a los niños buenos.
