Fête de la Saint-Nicolas

Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

Saint Nicolas et le Père Fouettard feront escale au marché dès 15h pour gâter les enfants sages. Leur arrivée est prévue vers 17h une tradition à ne pas manquer avec le marché de la Saint-Nicolas qui vous attend pour faire vos emplettes de Noël.

Une fête traditionnelle pour un personnage légendaire, qui, flanqué de son acolyte, le Père Fouettard, distribue des friandises aux enfants sages. Ouverture du marché de la Saint-Nicolas à 15h. Arrivée de Saint Nicolas vers 17h. .

Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 52 18

English :

Saint Nicholas and the bogeyman will be at the market from 3pm to spoil good children. Their arrival is scheduled for around 5pm… a tradition not to be missed, with the St. Nicholas Market waiting to welcome you for your Christmas shopping.

German :

Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht werden ab 15 Uhr auf dem Markt Halt machen, um brave Kinder zu verwöhnen. Ihre Ankunft ist für ca. 17 Uhr geplant? Eine Tradition, die Sie nicht verpassen sollten, denn der Nikolausmarkt wartet auf Sie, um Ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

Italiano :

San Nicola e l’Uomo Nero si fermeranno al mercatino a partire dalle 15.00 per viziare i bambini più educati. Il loro arrivo è previsto per le 17.00 circa? Una tradizione da non perdere, con il mercatino di San Nicola che vi aspetta per accogliere i vostri acquisti natalizi.

Espanol :

San Nicolás y el hombre del saco harán una parada en el mercado a partir de las 15:00 horas para mimar a los niños que se hayan portado bien. Su llegada está prevista hacia las 17:00 horas… una tradición que no debe perderse, ya que el mercado de San Nicolás le espera para sus compras navideñas.

