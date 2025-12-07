FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS Carcassonne
En ce week-end de Saint-Nicolas, plongez dans l’esprit médiévale au cœur de la Cité de Carcassonne ! Venez revivre des scènes de la vie d’antan et du savoir-faire artisanal avec les hommes et les femmes, en habits traditionnels, qui seront présents sur de véritables camps médiévaux dans les rues et les lices de la Cité Médiévale…
– Animations troubadours, danse, combats, maquillage, dresseur d’oies…et des surprises !
– Marché d’artisans créateurs et producteurs
– Tournoi de Dame Carcas — le premier tournoi féminin en armure ! Pour la première fois, les remparts de la cité accueilleront un tournoi de combats en armure 100 % féminin.
English :
This Saint-Nicolas weekend, immerse yourself in the medieval spirit at the heart of the Cité de Carcassonne! Come and relive scenes from the life of yesteryear and traditional craftsmanship with the men and women, dressed in traditional costumes, who will be present in real medieval camps in the streets and lices of the Cité Médiévale…
– Entertainment: troubadours, dancing, fights, face painting, goose trainer?and lots more!
– Artisan and producer market
– Dame Carcas Tournament? the first women’s tournament in armour! For the first time, the ramparts of the city will host a 100% women’s armored combat tournament.
German :
Tauchen Sie an diesem Nikolauswochenende im Herzen der Cité de Carcassonne in den Geist des Mittelalters ein! Erleben Sie Szenen aus dem Leben vergangener Zeiten und handwerkliches Können mit Männern und Frauen in traditionellen Gewändern, die auf echten mittelalterlichen Lagern in den Straßen und auf den Hufen der mittelalterlichen Stadt anwesend sein werden…
– Animationen: Troubadoure, Tanz, Kämpfe, Schminken, Gänsedressur?und Überraschungen!
– Markt mit Kunsthandwerkern und Produzenten
– Tournoi de Dame Carcas ? das erste Frauenturnier in Rüstung! Zum ersten Mal findet auf den Stadtmauern ein Turnier statt, bei dem zu 100 % Frauen in Rüstungen kämpfen.
Italiano :
Questo fine settimana di Saint-Nicolas, immergetevi nello spirito medievale nel cuore della Cité de Carcassonne! Venite a rivivere scene di vita d’altri tempi e di artigianato tradizionale con gli uomini e le donne, vestiti con i costumi tradizionali, che saranno presenti in veri e propri accampamenti medievali nelle strade e nei vicoli della città medievale…
– Intrattenimento: trovatori, danze, combattimenti, trucchi, un addestratore di oche e tante sorprese!
– Mercato di artigiani, designer e produttori
– Torneo delle Dame Carcas: il primo torneo femminile in armatura! Per la prima volta, i bastioni della città ospiteranno un torneo di combattimento in armatura al 100% femminile.
Espanol :
Este fin de semana de Saint-Nicolas, ¡sumérjase en el espíritu medieval en el corazón de la Cité de Carcassonne! Venga a revivir escenas de la vida de antaño y de la artesanía tradicional con los hombres y mujeres, ataviados con trajes típicos, que estarán presentes en auténticos campamentos medievales en las calles y lices de la ciudad medieval…
– Entretenimiento: trovadores, bailes, luchas, maquillaje, un domador de ocas… ¡y muchas sorpresas!
– Mercado de artesanos, diseñadores y productores
– Torneo Dame Carcas… ¡el primer torneo femenino con armadura! Por primera vez, las murallas de la ciudad acogerán un torneo de combate con armadura 100% femenino.
