Fête de la saint Nicolas Lapoutroie

Fête de la saint Nicolas

39 rue du général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Un moment authentique et festif dans une ambiance conviviale, chaleureuse mais aussi gourmande avec la présence du St Nicolas et du Père Fouettard.

Le 6 décembre est une date très importante en Alsace, c’est la fête du saint Nicolas, patron des écoliers.

Lapoutroie célèbre ce personnage emblématique le temps d’un après-midi. Les petits et les grands peuvent venir à sa rencontre.

Une fête authentique dans différents lieux du village.

– Médiathèque/ludothèque: présentation et vente de jeux ainsi des des ateliers créatifs pour créer des arrangements de Noël.

– Foyer St Martin: atelier de fabrication de bredalas (petits gâteaux de Noël), animation vannerie, atelier de bricolas de Noël pour fabriquer des boules pour oiseaux.

– Salle des loisirs: un spectacle/conte familial dès 6 ans, entrée libre.

– Place du vieux moulin: des interludes musicaux, de l’initiation aux jeux de rôles, spectacle avec feux, idées cadeaux et objets artisanaux, petite restauration et gourmandises.

– A l’EPADH apprentissage de chants de Noël en patois Welche, petit marché de Noël des résidents de la maison de retraite et table de patois Welche

des illuminations… et le Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard…

Un moment authentique pour célébrer la féerie des lumières, dans une ambiance conviviale, chaleureuse, musicale et permettre à chacun de partager un moment en famille entouré d’amis. 0 .

39 rue du général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

An authentic and festive moment in a warm and friendly atmosphere, with the presence of St Nicolas and Père Fouettard.

German :

Ein authentischer und festlicher Moment in einer freundlichen, herzlichen, aber auch kulinarischen Atmosphäre mit der Anwesenheit von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht.

Italiano :

Un’autentica occasione di festa in un’atmosfera calda e accogliente, con la presenza di San Nicola e Père Fouettard.

Espanol :

Una ocasión auténtica y festiva en un ambiente cálido y acogedor, con la presencia de San Nicolás y del Padre Fouettard.

L’événement Fête de la saint Nicolas Lapoutroie a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg