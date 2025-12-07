Fête de la Saint Nicolas

Salle polyvalente Losne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Fête de la Saint Nicolas à Losne

Dès 16h, l’Amazone accoste pour un défilé à Losne ! À 17h, suivez majorettes, fanfare, Saint Nicolas et le Père Fouettard, dans un cortège lumineux jusqu’à Saint-Jean-de-Losne. Accueil féerique à 17h35 puis parade jusqu’à la salle des fêtes. À 18h musique, animations et friandises pour émerveiller petits et grands ! .

Salle polyvalente Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Fête de la Saint Nicolas

L’événement Fête de la Saint Nicolas Losne a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Rives de Saône