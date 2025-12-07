Fête de la Saint Nicolas Losne
Fête de la Saint Nicolas Losne dimanche 7 décembre 2025.
Fête de la Saint Nicolas
Salle polyvalente Losne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Fête de la Saint Nicolas à Losne
Dès 16h, l’Amazone accoste pour un défilé à Losne ! À 17h, suivez majorettes, fanfare, Saint Nicolas et le Père Fouettard, dans un cortège lumineux jusqu’à Saint-Jean-de-Losne. Accueil féerique à 17h35 puis parade jusqu’à la salle des fêtes. À 18h musique, animations et friandises pour émerveiller petits et grands ! .
Salle polyvalente Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Fête de la Saint Nicolas
L’événement Fête de la Saint Nicolas Losne a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Rives de Saône