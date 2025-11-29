Fête de la Saint-Nicolas Malleloy

Fête de la Saint-Nicolas

Saint Nicolas sera de passage à Malleloy, venez l’accompagner dans nos rues pour le rencontrer et récolter des bonbons. Un spectacle sera par la suite offert aux enfants de Malleloy.Tout public

English :

Saint Nicolas will be visiting Malleloy, so come along and meet him and collect sweets. A show will then be put on for the children of Malleloy.

German :

Der Heilige Nikolaus wird in Malleloy zu Besuch sein. Begleiten Sie ihn durch unsere Straßen, um ihn zu treffen und Süßigkeiten zu sammeln. Anschließend wird den Kindern von Malleloy ein Schauspiel geboten.

Italiano :

San Nicola visiterà Malleloy: venite ad incontrarlo per le strade e a raccogliere dolci. A seguire, si terrà uno spettacolo per i bambini di Malleloy.

Espanol :

San Nicolás visitará Malleloy, así que ven a conocerlo a la calle y recoge caramelos. A continuación, se ofrecerá un espectáculo a los niños de Malleloy.

