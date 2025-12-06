Fête de la Saint-Nicolas Metz

Metz Moselle

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

La Saint-Nicolas à Metz, c’est bien plus qu’une simple fête; c’est une célébration de l’esprit de Noël, où la convivialité et le partage sont à l’honneur.

Les 6 et 7 décembre prochains, la ville de Metz se métamorphose en un royaume hivernal pour célébrer la Saint-Nicolas, un événement incontournable pour petits et grands. Dès le samedi après-midi, l’Esplanade accueille les familles dans une atmosphère de joie et de partage. La maisonnette du saint patron des écoliers, lieu de rencontre privilégié, est le théâtre de moments uniques, où enfants et familles peuvent échanger avec saint Nicolas et le père Fouettard.

Le dimanche 7 décembre, préparez-vous à vivre un après-midi empreint de magie avec la déambulation féerique de saint Nicolas à travers les rues. Accompagné d’écoliers et de bénévoles passionnés, le saint patron insuffle une atmosphère onirique, illuminant la ville de mille sourires. Ce défilé composé de chars décorés et performances artistiques vous transporte dans l’univers glacé du monde polaire. Grâce à l’engagement des associations messines, chaque décor et chaque animation sont empreints de créativité et de générosité.

Tout au long du week-end, laissez-vous porter par les chants chaleureux des chorales du Grand Est, et offrez aux plus jeunes un moment magique avec le spectacle à Saint-Pierre-aux-Nonnains dimanche 7 décembre, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de Metz.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Saint-Nicolas in Metz is much more than just a party; it’s a celebration of the spirit of Christmas, where conviviality and sharing take center stage.

On December 6 and 7, the city of Metz transforms itself into a winter wonderland to celebrate Saint-Nicolas, an event not to be missed by young and old alike. From Saturday afternoon, the Esplanade welcomes families in an atmosphere of joy and sharing. The little house of the patron saint of schoolchildren, a privileged meeting place, is the scene of unique moments, where children and families can chat with Saint Nicolas and Father Fouettard.

On Sunday, December 7, get ready for a magical afternoon as Saint Nicholas strolls through the streets. Accompanied by schoolchildren and enthusiastic volunteers, the patron saint creates a dreamlike atmosphere, lighting up the town with a thousand smiles. This parade of decorated floats and artistic performances transports you into the icy world of the Polar Regions. Thanks to the commitment of Messinian associations, every decoration and animation is imbued with creativity and generosity.

Throughout the weekend, let yourself be carried away by the warm songs of choirs from the Grand Est region, and offer the youngest a magical moment with the show at Saint-Pierre-aux-Nonnains on Sunday December 7, in partnership with the Centre Communal d?Action Sociale de Metz.

