Fête de la Saint-Nicolas Nikolausfest Sainte-Foy-la-Grande

L’association Amitiés franco-allemandes en Pays Foyen et la commune de Sainte-Foy-La-Grande vous invitent à fêter Saint-Nicolas (Nikolausfest).

Le matin au marché de 11h à 12h30

– Vente de saucisses grillées (Bratwürst) et de vin chaud (Glühwein).

L’après-midi sur le parvis de la Mairie à partir de 15h

– Chorale (Chor) des enfants de l’école Paul Bert-Pauline Kergomard.

– Ateliers créatifs (Bastelaktionen) Confection de lanternes, cartes, marque-page…

– Vente de gâteaux (Spekulatius, Stollen, Lebkuchen), vin chaud et de jus de fruit.

Vers 17h30 Défilé de lanternes (Laternenumzug) dans les rues de la Bastide (Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un parent). .

Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr

