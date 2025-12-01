Fête de la Saint Nicolas Orbey

Fête de la Saint Nicolas

Après-midi festive et chaleureuse autour du grand saint Nicolas. Tous les enfants sages seront récompensés. Animations, contes, musique et troc de Noël sont au programme.

Les Amis de la place du marché vous invitent à la fête de saint Nicolas.

Ambiance chaleureuse autour du grand saint Nicolas, patron des écoliers, qui selon la tradition distribue des friandises à tous les enfants sages…

Au programme de cet après-midi festif animations, contes, musique, troc de Noël et de succulents chocolats chauds servis autour d’un brasero pour le bonheur des petits et des grands.

Venez en famille partager un moment magique. 0 .

Place du Marché Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

A warm and festive afternoon with Saint Nicholas. All well-behaved children will be rewarded. Entertainment, storytelling, music and Christmas barter are on the program.

German :

Festlicher und herzlicher Nachmittag rund um den großen Sankt Nikolaus. Alle braven Kinder werden belohnt. Animationen, Märchen, Musik und ein Weihnachtsbasar stehen auf dem Programm.

Italiano :

Un pomeriggio di festa in compagnia di San Nicola. Tutti i bambini ben educati saranno premiati. Ci saranno animazione, racconti, musica e un baratto natalizio.

Espanol :

Una tarde festiva en compañía de San Nicolás. Todos los niños que se porten bien serán recompensados. Habrá animación, cuentacuentos, música y un trueque navideño.

