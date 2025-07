Fête de la Saint-Nicolas Windstein

Fête de la Saint-Nicolas Windstein samedi 6 décembre 2025.

Fête de la Saint-Nicolas

Place du menhir Windstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché des producteurs et artisanat de Noël. Passage du Saint-Nicolas et son fidèle âne à la rencontre des enfants sages. Animation musicale et restauration.

Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux sur le marché des producteurs et découvrez-y de l’artisanat typique de Noël ! Le Saint-Nicolas passera en fin d’après-midi avec son fidèle âne à la rencontre des enfants sages. Enfin, profitez d’une animation musicale en début de soirée.

Réchauffez-vous avec une bonne soupe de légumes ou une tartiflette tout en appréciant un vin chaud ou une bière de Noël. 0 .

Place du menhir Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 24 31 commune.windstein@orange.fr

English :

Farmers’ market and Christmas crafts. St. Nicholas and his trusty donkey will be on hand to meet well-behaved children. Musical entertainment and catering.

German :

Markt mit weihnachtlichen Erzeugern und Kunsthandwerk. Der Heilige Nikolaus und sein treuer Esel kommen vorbei, um brave Kinder zu treffen. Musikalische Unterhaltung und Verpflegung.

Italiano :

Mercatino natalizio di artigianato e prodotti. San Nicola e il suo fidato asino saranno a disposizione per incontrare i bambini ben educati. Intrattenimento musicale e rinfresco.

Espanol :

Mercado de artesanía y productos navideños. San Nicolás y su fiel burro estarán a disposición de los niños que se porten bien. Animación musical y refrescos.

