Fête de la Saint Patrick à Désertines The Red Lion Désertines

Fête de la Saint Patrick à Désertines

The Red Lion 1 Place de l’Église Désertines Mayenne

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez célébrer la Saint Patrick au pub The Red Lion à Désertines

Samedi 21 mars 2026, préparez-vous pour une soirée inoubliable de musique irlandaise, de danse et de fun, comme si vous étiez en Irlande !

Rejoignez-nous au Red Lion dès 16h et jusque tard dans la nuit, pour une fête remplie d’activités pour tous.

16h-17h Atelier débutant de bodhrán (tambour irlandais)

17h-18h Initiation à la danse Ceílí

18h-21h Food truck sur place

Musique live avec Eanair

Démonstrations de Ceílí (danse irlandaise) avec des danseurs venant tout droit de Jersey

Que vous souhaitiez découvrir les rythmes irlandais, essayer les danses traditionnelles, profiter de la musique live ou simplement vous imprégner de l’ambiance, c’est l’occasion idéale pour fêter la Saint-Patrick entre amis ou en famille !

Portez quelque chose de vert et amenez vos amis ! .

The Red Lion 1 Place de l’Église Désertines 53190 Mayenne Pays de la Loire

Celebrate Saint Patrick’s Day at The Red Lion pub in Désertines

