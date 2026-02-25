Fête de la Saint Patrick à Pont l’Eveque

Saint-Patrick à Pont-l’Évêque !

Le Mardi 17 mars à 18h00, l’Association AVENIR vous donne rendez-vous sur la place de Pont-l’Évêque pour fêter la Saint-Patrick comme il se doit !

De la musique

Restauration sur place

De la bière pour trinquer ensemble

En famille ou entre amis, rejoignez-nous

Pour une soirée conviviale !

Pensez à porter du vert

Place des Tilleuls Pont-l’Évêque 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 68 90 08 52 secretariat.lcapn@gmail.com

English :

? Saint-Patrick in Pont-l?Évêque! ?

On Tuesday, March 17 at 6:00 pm, the Association AVENIR invites you to Pont-l?Évêque square to celebrate St. Patrick’s Day in style! ?

? Live music

? Catering on site

? Beer to toast together

With family or friends, join us

For a convivial evening!

Don’t forget to wear green?

L’événement Fête de la Saint Patrick à Pont l’Eveque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais