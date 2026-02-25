Fête de la Saint Patrick à Pont l’Eveque Pont-l’Évêque
Fête de la Saint Patrick à Pont l’Eveque Pont-l’Évêque mardi 17 mars 2026.
Fête de la Saint Patrick à Pont l’Eveque
Place des Tilleuls Pont-l’Évêque Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Saint-Patrick à Pont-l’Évêque !
Le Mardi 17 mars à 18h00, l’Association AVENIR vous donne rendez-vous sur la place de Pont-l’Évêque pour fêter la Saint-Patrick comme il se doit !
De la musique
Restauration sur place
De la bière pour trinquer ensemble
En famille ou entre amis, rejoignez-nous
Pour une soirée conviviale !
Pensez à porter du vert
Place des Tilleuls Pont-l’Évêque 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 68 90 08 52 secretariat.lcapn@gmail.com
English :
? Saint-Patrick in Pont-l?Évêque! ?
On Tuesday, March 17 at 6:00 pm, the Association AVENIR invites you to Pont-l?Évêque square to celebrate St. Patrick’s Day in style! ?
? Live music
? Catering on site
? Beer to toast together
With family or friends, join us
For a convivial evening!
Don’t forget to wear green?
