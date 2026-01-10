Fête de la Saint Patrick au café Café Associatif de la Poste Amfreville

Fête de la Saint Patrick au café

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Le café associatif de la Poste vous invite à cette soirée musicale. Le groupe de musique Irlandaise Le pied dans la tourbe vous fera danser pour fêter la Saint Patrick !

De la musique irlandaise, une ambiance pub, tout est réuni pour vous faire passer une merveilleuse soirée pour la Saint Patrick, au café associatif de la Poste !

Vente de boissons sur place et petite restauration.

Dress code une touche de vert

Réservation conseillée. .

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Patrick au café

The café associatif de la Poste invites you to this musical evening. The Irish music group Le pied dans la tourbe will get you dancing to celebrate St. Patrick’s Day!

L’événement Fête de la Saint Patrick au café Amfreville a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge