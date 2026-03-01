FÊTE DE LA SAINT PATRICK

Rue des Angles Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Casa Danse et L’Ouranole vous proposent une soirée spéciale Fête de la Saint Patrick .

Buvette et petite restauration sur place

.

Rue des Angles Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 58 64 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Casa Danse and L’Ouranole offer you a special Saint Patrick’s Day evening.

Refreshments and snacks on site

L’événement FÊTE DE LA SAINT PATRICK Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DE BANYULS SUR MER