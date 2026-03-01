Fête de la Saint Patrick Salle des fêtes Bussac-Forêt

Fête de la Saint Patrick

Salle des fêtes Place du champs de foire Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21



2026-03-21

Fête de la Saint Patrick avec repas et soirée dansante

.

Salle des fêtes Place du champs de foire Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 37 12 62

English :

Saint Patrick’s Day party with meal and dance

