Fête de la saint Patrick

Salle des fêtes CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Campan fête la Saint-Patrick vendredi 13 mars à la salle des fêtes Yvonne Arène Cuillé. Initiation aux danses irlandaises, repas bio et local, concert du duo The Magic Whale puis du trio High Octane, avec démonstrations de l’Amicale des Celtes de Bigorre.

Au programme:

18h à 19h30 une initiation aux danses traditionnelles irlandaises avec Patrick Pallu qui est le spécialiste dans le Sud de la France et qui sera votre guide pour vous mettre sur les pas en toute confiance !

– 19h30-21h notre cuisinière Elise, vous propose exclusivement des produits bio, locaux, de la vallée avec un gratin façon Irlandaise et maison accompagné d’une salade et son terrible crumble pour vous faire voyager par les papilles. Nous vous accueillerons comme au restaurant, servis dans des vraies assiettes, avec de vrais couverts, de belles tables qui donneront une ambiance cabaret.

Le duo The Magic Whale vous invitera directement sur l’île verte avec son répertoire traditionnel Irlandais tout en musique à partir de 21h30.

– 23h, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir le trio High Octane qui viendra enflammer la salle Yvonne Arène Cuillé avec leur énergie électrique !

Des démonstrations de danses viendront ponctuer la soirée avec l’Amicale des Celtes de Bigorre rien que ça ! .

Salle des fêtes CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 89 17 20

English :

Campan celebrates St. Patrick’s Day on Friday March 13 at the Yvonne Arène Cuillé village hall. Introduction to Irish dancing, organic and local meal, concert by duo The Magic Whale and trio High Octane, with demonstrations by the Amicale des Celtes de Bigorre.

L’événement Fête de la saint Patrick Campan a été mis à jour le 2026-03-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65