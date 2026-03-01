Fête de La Saint Patrick Salle polyvalente de Cesset- salle des fêtes Cesset
Fête de La Saint Patrick Salle polyvalente de Cesset- salle des fêtes Cesset samedi 28 mars 2026.
Fête de La Saint Patrick
Salle polyvalente de Cesset- salle des fêtes Rue Coccard Cesset Allier
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-29 04:00:00
2026-03-28
Musique, danse celtique et chants tous ensemble. Repas irlandais: coleslaw, beef in beer, cheese and chocolate cake with custard. Les réservations sont ouvertes.
Salle polyvalente de Cesset- salle des fêtes Rue Coccard Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 52 99 cessetenfetes@yahoo.com
English :
Music, Celtic dancing and singing all together. Irish meal: coleslaw, beef in beer, cheese and chocolate cake with custard. Reservations now open.
