Fête de la Saint-Patrick du Rugby Club à la Moba La Moba Bagnols-sur-Cèze

Fête de la Saint-Patrick du Rugby Club à la Moba

La Moba 400, avenue de la Roquette Bagnols-sur-Cèze Gard

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 01:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Le RCBM débarque pour célébrer la Saint-Patrick comme il se doit en grand, en vert et en musique ! Entre ambiance de pub surchauffé, convivialité légendaire et esprit rugby bien ancré, la soirée promet des chants, des rires et quelques surprises.

English : Rugby Club’s Saint Patrick’s Day celebration at La Moba

The RCBM is coming to celebrate Saint Patrick’s Day in style: big, green and musical! With its lively pub atmosphere, legendary friendliness and strong rugby spirit, the evening promises singing, laughter and a few surprises.

